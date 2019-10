Mattilsynet skal tvangsslakte rundt 300 dyr

innenriks

Torsdag aksjonerer dei mot garden, og dyra skal fraktast vekk, skriv NRK.

– I så alvorlege tilfelle, som går over så lang tid, har Mattilsynet moglegheit til å avvikle dyrehald, og det er det vi gjennomfører i dag, seier Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet til kanalen.

Har følgt drifta i tolv år

Mattilsynet har følgt med på garden, som blir driven av den veterinærutdanna bonden Merete Støvring, i over tolv år.

Totalt er det gjennomført rundt 20 inspeksjonar og fatta 25 vedtak som gjeld brot på regelverket om dyrevelferd.

Mattilsynet anslår at det er snakk om opp mot rundt 200 høner, 30 kyr, 15 hestar, 100 sauer og 10 griser som no skal tvangsslaktast.

– Brota omfattar lang tids manglande dekning av dei behova dyra har for vatn, kvile, tilsyn og pleie. Vi har over tid prøvd å aktivt rettleie, utan at det har ført fram. Vi erfarer at regelbrota blir gjentatt, nye regelbrot oppstår og fleire pålegg blir ikkje etterkomne, seier Knutsen.

– Unødvendig

Støvring har ikkje svart på førespurnadene frå NRK og NTB torsdag. Advokaten hennar, Torkjell Øvrebø, kallar aksjonen unødvendig.

– Ho har selt alle dyra, i tillegg til at nokon av dei er melde inn til slakt. Dette er meldt inn til Mattilsynet, seier han til NTB.

Ifølgje Øvrebø var dei i dialog med Mattilsynet seinast førre veke, der forståinga var at Støvring skulle avvikle drifta sjølv.

– Mattilsynet har òg nyleg tatt kontakt med ønske om eit møte, noko vi svarte at vi var villige til. Då hadde vi forventa at dei kom tilbake med eit tidspunkt, men har ikkje høyrt noko, seier advokaten, som fortel at han torsdag ettermiddag har sendt e-post til Mattilsynet der han ber om at aksjonen blir stoppa.

NTB har vore i kontakt med Mattilsynet, som ikkje har høve til å gi nokon kommentar til Øvrebøs utsegner no.

Langvarig konflikt

Støvring har tidlegare jobba som seksjonssjef i Mattilsynet og har hatt ei langvarig fagleg usemje med den tidlegare arbeidsgivaren sin, skriv NRK.

Tidlegare i år mista ho retten til å drive dyrehald etter at ho tapte eit søksmål mot staten. Retten heldt då oppe vedtaket om at alle dyra på garden måtte omplasserast eller slaktast.

Støvring har tidlegare sagt at konflikten med Mattilsynet forverra seg etter at ein ny inspektør tok over.

(©NPK)