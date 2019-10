NAV-rapport: Nye AAP-reglar har ført til at fleire går på sosialstønad

innenriks

AAP er ei overgangsordning, ein stønad folk med sjukdom eller skade får medan det blir avklart om dei enten skal bli friskmelde eller komme over på uføretrygd. Frå 1. januar 2018 kutta regjeringa makstida for å få AAP frå fire til tre år, for å få ei raskare avklaring av AAP-mottakarar mot jobb eller uføretrygd, ifølgje Dagsavisen.

Ein ny rapport frå Nav onsdag viser derimot at det har vore ein kraftig auke i talet på personar som verken kjem ut i jobb eller får uføretrygd, dei hamnar på sosialhjelp etter at regjeringa stramma inn regelverket.

– Det er liten tvil om at regelverksendringane for AAP har ført til at fleire avsluttar til sosialhjelp eller inga registrert inntekt, skriv forskarane bak rapporten, Inger Cathrine Kann og Therese Dokken.

– Vi har ikkje klart å følgje opp alle i like stor grad som vi skulle ønskt. Det er vi klar over, og det jobbar vi med, skriv Kjell Hugvik, arbeids- og tenestedirektør i Nav i ein e-post til Dagsavisen.

