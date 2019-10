NHO ser framtidsmoglegheiter i maritime næringar

innenriks

– Det er neppe noka næring i Noreg med større vekstpotensial enn dei maritime næringane. Det kjem av at Noreg har enorme fortrinn i naturressursar og kompetanse. Men det kjem ikkje til å skje av seg sjølv. Skal vi realisere dette, føreset det gode rammevilkår frå politikarane, seier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Rapporten viser ein mogleg verdiskaping på om lag 900 milliardar kroner i 2050 og om lag 140.000 jobbar. Tala inkluderer ein såkalla tilleggsvekst, som er berekna ut frå føresetnader om at barrierar blir overvunne, og at andre prognosar slår til.

Utgreiinga har komme på oppdrag frå NHO og Norges Rederiforbund og har som mål å kartleggje moglegheitsrommet for verdiskaping og sysselsetjing innanfor maritime næringar i Noreg fram mot 2050.

Foreslår tiltak

Almlid trekker fram at det er særleg viktig å utvikle vidare offentlege ordningar som finansierer kommersialisering av forskinga og gode løysingar.

– Havnæringa må få tilgang til tilstrekkeleg arbeidskraft med rett kompetanse. Vi må ha nok studieplassar, og utdanninga må vere tilpassa det digitale arbeidslivet i framtida. Då kan næringane klare å bygge opp den nødvendige kompetansen. Denne rapporten er endå eit steg på vegen mot vegkartet til NHO for næringslivet i framtida, seier han.

Kunnskapsoverføring mellom havnæringane er avgjerande for å lykkast, ifølgje Almlid.

Dei såkalla barrierane for utvikling innanfor dette området som er trekt fram i rapporten, blir mellom anna knytt til finansieringskrav, mangel på samhandling og manglande forståing av effekt av teknologival.

– Unik moglegheit

Administrerande direktør Harald Solberg i Rederiforbundet seier at det myldrar av idear, prosjektskisser og prototypar langs heile kysten.

– I dette arbeidet fungerer norskekysten, og særleg den nære skipstrafikken, som eit teknologilaboratorium for å teste ut og ta i bruk nye løysingar som heile den internasjonale skipsfarten vil spørje etter i åra som kjem. Det gir oss ei unik moglegheit til å utvikle ei ny norsk eksportnæring, seier han.

Solberg viser til at Noreg allereie har ein av dei største LNG-drivne flåtane i verda, batteriferjer og hybride skip, og at det no blir introdusert hydrogen som drivstoff og blir utvikla løysingar for skipsfarten.

