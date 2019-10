Regjeringa vil sjå nærare på innkjøpsprisane i daglegvarebransjen

innenriks

– Å vurdere verknadene av restriksjonar på moglege forskjellar i innkjøpsprisar er krevjande. Vi må vere sikre på behovet før vi bestemmer oss. Både feil tiltak og mangel på tiltak kan gi store konsekvensar, både i form av høgare prisar til forbrukarane og mindre innovasjon, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

Det er derfor sett ned ei arbeidsgruppe for å sjå nærare på kva for konsekvensar slike restriksjonar kan ha, både for forbrukarar, konkurranse og nyetablering.

Moglege restriksjonar kan vere eit generelt forbod mot prisdiskriminering, forbod mot prisdiskriminering for dominerande leverandørar, og dessutan andre former for restriksjonar arbeidsgruppa meiner kan vere aktuelle.

– Vi er opptatt av å vurdere alle sider av saka. Det er derfor lagt stor vekt på at arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i dei ulike innspela som har komme frå bransjen, seier Røe Isaksen.

Gjennom arbeidet sitt vil gruppa òg greie ut moglege årsaker til forskjellar i innkjøpsprisar. Utgreiinga skal mellom anna bygge vidare på den nylege kartlegginga frå Konkurransetilsynet på dette området.

Utgreiinga frå arbeidsgruppa vil vere ein del av grunnlaget for arbeidet til regjeringa med å styrke konkurransen i daglegvarebransjen, skriv departementet.

(©NPK)