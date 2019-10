Studie: Eldre får det betre når dei trappar ned medisinbruken

innenriks

Studien starta opp i 2015, med 174 eldre over 70 år fordelte på ei kontrollgruppe og ei gruppe som fekk medisinbruken sin vurdert og justert i samarbeid med geriatrikar, skriv Aftenposten. Studien er publisert i JAMA Internal Medicine.

– Nesten halvparten av dei eldre som fekk medisinane sine vurderte, opplevde det same: viktig auke i livskvalitet, seier Rita Romskaug, førsteforfattar og lege ved geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Studien er rettleidd av professor Torgeir Bruun Wyller.

I snitt fekk deltakarane skrive ut nesten ti ulike legemiddel kvar då dei vart med i studien. Det vart fjerna 224 legemiddel frå reseptlista til dei 87 som fekk gjekk til geriatrikar, altså rundt 2,5 medisinar i snitt.

Romskaug meiner ein nøyaktig gjennomgang av kvar enkelt medisin er nødvendig for kvar pasient.

Norske fastlegar er pålagt å ta ein årleg gjennomgang av legemidla for pasientar dei har som bruker meir enn fire legemiddel per dag.

Analysar frå Folkehelseinstituttet viser at om lag 76.000 heimebuande eldre i 2017 fekk utlevert minst 15 legemiddel kvar på resept. 570.000 heimebuande eldre fekk fem eller fleire legemiddel på resept kvar gjennom året. I tillegg tar mange ikkje-reseptpliktig tilskot og middel.

Sjukeheimsoverlege Pernille Bruusgaard i Oslo seier til avisa at eldre menneske udiskutabelt får for mykje medisinar, og at det rammar mange eldre fordi ein ikkje veit nok om korleis medisinane verkar saman.

