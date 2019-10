Vi brukte 205 milliardar på utdanning i 2017

innenriks

Utdanningsutgiftene utgjorde rundt 38.800 kroner per innbyggar, viser SSBs utdanningsrekneskap.

Om lag 80 prosent av utdanningsutgiftene var i 2017 knytte til offentlege utdanningsinstitusjonar. Høgare utdanning dekte 24 prosent av dei samla kostnadene. Ideelle utdanningsinstitusjonar utgjorde 4 prosent. Berre 5 prosent av kostnadene til utdanning gjekk til marknadsretta utdanningsinstitusjonar.

I tillegg til dei løpande driftskostnadene på 205 milliardar kroner, vart det investert i utdanningsformål for om lag 42 milliardar kroner i 2017. Dette gjekk særleg til skulebygg.

Samla sett finansierte det offentlege 87 prosent av dei løpande kostnadene til utdanning, og det er kommunane som ber dei største kostnadene med 58 prosent. Utdanningsrekneskapen viser at hushalda samla finansierte 4 prosent av utdanningsutgiftene for to år sidan.

I 2017 vart det brukt mest pengar, rett under 40 prosent, på obligatorisk grunnskule. 23 prosent gjekk med til høgare utdanning, følgt av vidaregåande opplæring med 18 prosent.

Utdanningsutgiftene per elev eller student i grunnskule og vidaregåande skule og høgare utdanning utgjorde i snitt i underkant av 149.000 kroner i Noreg i 2017. Ein elev i grunnskulen kosta nær 128.000 kroner, medan det vart brukt rett over 184.000 kroner på ein elev i vidaregåande skule.

Talet for ein student i høgare utdanning utgjorde om lag 170.400 kroner.

(©NPK)