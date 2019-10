Viste dømt til eitt års fengsel på vilkår

innenriks

Selskapet hans, Plog AS, er i tillegg dømte til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner og dessutan til ei inndraging av 1,4 millionar kroner. Viste sjølv blir frifunnen for inndragingskravet. Fullbyrding av straffa blir utsett med ei prøvetid på to år.

Aktor, politiadvokat Hans Petter Skurdal, bad i retten om eitt års fengsel på vilkår for Viste og dessutan inndraging av 3 millionar kroner.

Skurdal bad vidare om at selskapet til Viste blir dømt til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner og ei inndraging av 10 millionar kroner.

Viste har tidlegare erkjent dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld.

(©NPK)