50 år med «meir på nynorsk til fleire»

– Vi støttar opp om mediemangfaldet i Noreg ved å vere ein ressurs for alle dei fantastiske lokalavisene rundt om i det langstrekte landet vårt, seier Karoline Riise Kristiansen, redaktør for Nynorsk pressekontor (NPK).

Laurdag markerer nyheitsbyrået at det er 50 år sidan NPK vart stifta av Noregs Mållag. Det skjedde etter at Stortinget løyvde pengar for å gi avisene eit betre tilbod på nynorsk.

I fjor produserte NPK 29.097 nyheitssaker på nynorsk som gjekk ut til rundt 40 små og store aviser.

Utvikla robot som omset til nynorsk

NPK er formelt framleis rekna som eit språktiltak og er organisert som ei stifting under mottoet «Meir på nynorsk til fleire». Det er òg namnet på ei bok om NPK skriven av medieprofessor Martin Eide. Boka er gitt ut i samband med jubileet som blir markert med ein fest på Det Norske Teatret i Oslo laurdag.

I 2007 starta NPK eit nært samarbeid med NTB, og dei to byråa deler no lokale i Hamnelageret i Oslo sentrum. Der blir òg sett om rundt 100 av dei 300 nyheitsartiklane NTB skriv kvar dag, frå bokmål til nynorsk ved hjelp av ein nynorskrobot som er utvikla på huset.

– Vi vil hjelpe alt frå dei bitte små som kanskje er éin til to personar i redaksjonen, til dei større regionale aktørane. Der er nynorskroboten eit viktig hjelpemiddel for å få NTB-stoffet på nynorsk, seier Kristiansen.

NPK har tidlegare fått 800.000 kroner i støtte frå regjeringa til utviklinga av roboten, og i statsbudsjettet for neste år har regjeringa foreslått å løyve ytterlegare ein million kroner til vidareutvikling.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) seier til NTB at roboten har bidratt til ein positiv auke av nyheiter på nynorsk.

– Roboten er eit døme på innovasjon innanfor norsk språkteknologi, eit felt som treng vekst og som vi i regjeringa støttar. Vi treng store og små aktørar som jobbar for å styrke norsk språk, og Nynorsk pressekontor har vist seg som ein solid, effektiv og visjonær aktør med relevans langt utanfor det som kan beskrivast som deira primæroppdrag, seier Grande.

Meir nynorsk i fleire aviser

Kulturministeren er samtidig klar på at avisene er viktige for det nynorske språket, og at Nynorsk pressekontor spelar ei stor rolle her.

– Vi veit jo at bokmål dominerer i redaksjonane, og dette utgjer eit press på norsk språk. Derfor treng vi nokon som jamnar ut balansen mellom nynorsk og bokmål i mediesektoren. At Nynorsk pressekontor leverer nyheitsstoff, opnar jo sjølvsagt for meir nynorskstoff i fleire aviser, og utgjer derfor ein stor forskjell for nynorsk som avisspråk, seier Grande.

– Det er gode vilkår for nynorsken

NPK-redaktør Kristiansen meiner at nynorsken står sterkt i den norske offentlegheita.

– Eg opplever at det er gode vilkår for nynorsken om dagen. Det gjeld den politiske viljen, men det heng òg tett saman med identitet og at det blir meir fokus på norsk språk. Nynorsk er ein viktig del av dette.

Ho viser til at NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen i januar i år gjekk ut og lova at dei for første gong skal klare å nå målet om at minst 25 prosent av alt innhaldet skal vere på nynorsk.

– Det er eit tydeleg signal om at nynorsken blir løfta opp. Så det, saman med at det eksisterer ei rekke gode tiltak som bidrar til å støtte opp om nynorsken, gjer at eg har tru på plassen til nynorsken i samfunnet og mediebildet også i åra som kjem, seier Kristiansen.

