innenriks

Sidan 2013 og til 1. september 2019 har det vore 65.694 registrerte lovbrot på arbeidstidsavgjerder i sjukeheimsetaten i Oslo, skrivavisa.

To tredelar av alle brot kjem av ulovleg søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det blir arbeidd fleire søndagar på rad, skriv etaten.

Oversikta viser at det har vorte færre lovbrot dei siste åra, men at dei framleis er høge