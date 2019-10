Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i Oslo kommune etter tusenvis av lovbrot

innenriks

– Etter at vi vart gjorde kjente med moglege brot på arbeidstidsavgjerdene gjennom media, sende vi krav om opplysningar til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. På bakgrunn av tilbakemelding fann vi grunnlag for å føre tilsyn med Energigjenvinningsetaten, seier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til NTB.

– Verksemda opplyste at dei ikkje hadde oversikt over omfang av eller type brot, legg han til.

NRK avslørte førre fredag dei mange tusen brota på arbeidsmiljølova i MDG-byråd Lan Marie Bergs etatar for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Gjennomførte tilsyn fredag

Tilsynet hos Energigjenvinningsetaten vart gjennomført fredag, og tema for tilsynet var arbeidstidsordningane og om etaten har system for å planlegge arbeidstid og følgje opp at arbeidstidsavgjerdene blir overhaldne.

– I tillegg har vi no vedtatt å gjennomføre tilsyn med byrådsavdelinga for finans, som er ansvarleg for Oslo kommunes personal- og arbeidsgivarpolitikk, seier Halmrast.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) seier til NTB at det er bra at Arbeidstilsynet reagerer.

– Vi har på eige initiativ allereie bede internrevisjonen i kommunen om å gjere ein eigen gjennomgang, det blir no jobba med eit mandat for dette. Vi ønsker at dei ser på om vi har gode nok ordningar og system i kommunen til å følgje opp arbeidstidsavgjerdene. Vi ønsker Arbeidstilsynets tilsynssak velkommen, seier han.

– Svært alvorleg sak

Venstres gruppeleiar i Oslo, Hallstein Bjercke, meiner det no er viktig at all informasjon kjem fram.

– Dette er ei svært alvorleg sak, og ho blir stadig meir alvorleg. Det er naturleg at Arbeidstilsynet no vel å opne tilsynssak. Det vi er opptatt av, er at byråden no sørger for at Arbeidstilsynet får gjort jobben sin, og at dei får gjort tilgjengeleg alt dei måtte trenge av informasjon. Så langt har vi dessverre ikkje sett vilje til dette frå byråden si side, seier han til NTB.

– Må følgjast opp nøye

Byråd Berg har sjølv erkjent at brot har funne stad i alle etatane hennar, og har gitt beskjed om at dette må følgjast opp i tida framover. Ho har vidare bede alle etatsdirektørane om ei forklaring på korleis etatane følgjer opp arbeidstidsavgjerdene.

Ifølgje Berg har òg etatane hennar fått eit nytt system i perioden 2014 til 2019, som betre skal kunne avdekke brot på arbeidsmiljølova.

Granskar Berg

Tidlegare i år avdekte NRK at Energigjenvinningsetaten, som behandlar bosset i hovudstaden, har brote lova over 850 gonger sidan 2017.

Berg, som har det øvste ansvaret for etaten, har fått kritikk for handteringa av lovbrota, og kontrollutvalet i Oslo kommune har bestemt at Berg skal granskast.

Revisjonsfirmaet PwC har òg sett i gang gransking etter påstandane om lovbrot i etaten. Rapporten skulle etter planen vere ferdigstilt denne veka, men har vorte utsett til 22. oktober.