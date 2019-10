Endå ei norsk barnevernssak skal behandlast i EMD

innenriks

I juli i år vart det kjent at 16 nye saker som omhandlar norsk barnevern skal takast opp til behandling i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det tok det totale talet av norske barnevernssaker opp i 26.

– Så langt eg er kjent med, er det éi ny sak som er kommunisert på barnevernsområdet, stadfestar regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ein e-post til Dagbladet.

Den nye saka skal ifølgje avisa gå tilbake til 2013 då ein svensk borgar vart fråtatt sine tre søner av barnevernet. Han fekk tilbake ein av desse i 2015, medan dei to andre vart att i fosterheim.

Svensken klaga dette inn for EMD i 2016, ei sak som framleis er til behandling i Strasbourg. Den nye klaga som skal behandlast, gjeld utviklinga i barnevernssaka frå 2016 og fram til i dag.

Barnevernet har halde oppe vedtaket om dei to sønene, og mannen har ikkje fått medhald verken hos fylkesmannen eller i tingretten. Både lagmannsretten og Høgsterett har avslått å ta opp saka.

Dermed er i alt 27 norske barnevernssaker tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen frå desember 2015 og fram til i dag.

Til no er Noreg frikjent i to og dømt i to barnevernssaker. Avgjerd er dermed venta i ytterlegare 23 barnevernssaker.

