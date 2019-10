Islamist fekk skjerpa straff for truslar mot Abid Raja

innenriks

Høgsterett skjerpa fredag straffa mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som er dømt for terrortruslar mot stortingsrepresentant Abid Raja (V). Retten kom òg til at oppreisningserstatninga til 130.000 kroner bør bli ståande.

Mohammad har hatt advokat Brynjar Meling som forsvarar, medan advokatane Olle Nohlin og Halvard Helle har representert Raja.

– Raja er kjempefornøgd med dommen. Han er glad for at dette er unnagjort, og at det er eit riktig resultat. Dommen speglar korleis det er å bli trua av det verste ekstremistmiljøet i landet og leve med det i fleire år. Både straffa og oppreisning speglar at det har vore ei forferdeleg belasting for Raja. Samtidig synest eg dette er ein viktig kamp å ta av ein politikar. Ein skal ikkje tole kva som helst, seier Nohlin til NTB.

I Borgarting lagmannsrett vart islamisten dømt til fengsel i to år og tre månader for truslar mot Raja i ein videotale på YouTube. Truslane var rette mot stortingsrepresentanten og innebar derfor òg eit angrep på verksemda til dei høgaste statsorgana, noterer Høgsterett.

Anken knytt til korleis lagmannsretten forstod innhaldet i videotalen, førte ikkje fram. Høgsterett, som tolka fråsegnene som del av rettsbruken, kom til at talen inneheldt alvorlege truslar om straffbar forhold, inkludert truslar om dødsstraff.

Verken den religiøse konteksten, eller ytrings- og religionsfridommen til den domfelte kunne leie til straffridom, meiner retten.

Høgsterett var samd med aktor, statsadvokat Fredrik G. Ranke, i at rett straff var fengsel bortimot tre år, men sette likevel straffa til fengsel i to år og seks månader, som var i samsvar med påstanden til aktor.