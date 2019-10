Norske Skog tilbake på Oslo Børs

innenriks

Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog ASA ringde tradisjon tru i bjølla då selskapet igjen kom inn på børsen fredag morgon.

Dagens Næringsliv skriv at investorane har kasta seg over aksjen, og at den er klart mest omsett frå start. Ifølgje avisa blir han handla flatt til 38,05 kroner – fem øre meir enn han vart notert til.

Selskapet gjekk konkurs i 2017, gjekk av børs og la ut alle sine sju papirfabrikkar for sal. Dotterselskapet Norske Skog heldt fram og vart kjøpt opp av det britiske hedgefondet Oceanwood Capital Management i mai i fjor. Same år leverte selskapet eit overskot på drygt 1,5 milliardar kroner.

(©NPK)