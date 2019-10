Norwegian sel fem Boeing-fly

innenriks

Det er Arctic Aviation Assets, dotterselskap av Norwegian, som har inngått avtalen, skriv E24.

Flya blir selde til Aircraft Recycling International, ifølgje børsmeldinga.

Det er forventa at flysalet vil auke likviditeten til selskapet med 50 millionar dollar – noko som svarer til 460 millionar kroner – etter tilbakebetaling av gjeld. Dette vil gi ein positiv eigenkapital, opplyser selskapet ifølgje E24.

Norwegian uttalte så seint som i september at vidare planlagde sal av flytypen 737–800 er utsette, som følgje av at 737-MAX-flya er sette på bakken.

Boeing 737-MAX var Boeings mestseljande flymodell fram til to ulykker der til saman 346 menneske omkom. Ulykkene førte til at slike fly no har stått på bakken i nesten sju månader over heile verda i vente på ei løysing.

Norwegian har meint at sal av fly kunne gå utover kapasiteten, og dei har ikkje ønskt å selje før det er avklart når MAX-flya er på vengene igjen.

På spørsmål frå E24 om kva som har fått Norwegian til å endre meining, og no selje fly likevel, svarer informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen:

– Vi har fått ein svært god pris, og flya vil bli fasa ut gradvis gjennom vinteren.

