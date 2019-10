Politiet sjekkar ut DNA-spor i Hagen-saka

innenriks

Politietterforskinga i Hagen-saka spissar seg stadig nærare inn mot det tidspunktet dei antar at den 68 år gamle kvinna forsvann frå heimen på Lørenskog 31. oktober i fjor. Torsdag vart det kjent at tidsrommet for forsvinninga er snevra inn til ein gong mellom klokka 9.14 og 9.48.

Fredag skriv VG at etterforskarane prøver å rekonstruere ein DNA-profil som kan peike mot moglege gjerningspersonar. Eit vitne i saka vart førre veke kontakta av Kripos for å gi frå seg DNA-prøve. Vedkommande hadde tidlegare vore heime hos ekteparet.

– Politiet sa ikkje så mykje, men eg fekk inntrykk av at dei skulle utkvittere DNA frå bustaden, seier han til avisa.

Mannen var òg inne i bildet då politiet etterforska alle skospor i huset til dei berre sat igjen med eitt uidentifisert avtrykk frå Sprox-skoen i storleik 45.

Stadfestar DNA-prøvar

Politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt stadfestar at politiet har sikra DNA-spor i etterforskinga, og at det blir arbeidd med å finne ut kva dette har å seie.

– Eg vil ikkje kommentere analyseresultata, seier Brøske, som likevel stadfestar at personar no blir kalla inn for å gi frå seg DNA-prøvar for å bli sjekka ut av saka.

Frå slutten av august og fram til i dag har politiet gått ut med detaljerte opplysningar om dei tekniske funna dei har gjort i bustaden i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Både skotype, strips, brevark og konvolutt har vorte omtala, og dessutan i kva for forretningar dei er selde.

Seinast torsdag opplyste politiet at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet låg i, er selde hos Clas Ohlson. Materialet er kriminalteknisk undersøkt, mellom anna for å finne tekniske spor.

Politiet har sagt at dei har som mål å oppklare saka innan utgangen av året, men Brøske seier at dette ikkje er eit absolutt mål.

Holden-møte

24. september vart det halde eit lengre møte mellom organisasjonen Tidlegare Bandemedlemmer (TBM), Tom Hagen og bistandsadvokaten hans Svein Holden på kontoret til den sistnemnde i Oslo, melder TV 2.

I tillegg til advokaten og Anne-Elisabeth Hagens ektemann deltok ein venn av Hagen og danske Michael Green. Han er tidlegare medlem av ulike kriminelle MC-klubber i Danmark og har dei siste ni åra vore talsmann for TBM.

Organisasjonen har som mål å hjelpe personar ut av tunge kriminelle miljø og meiner å ha eit breitt kontaktnettverk i desse miljøa i fleire europeiske land.

Etter det fjernsynskanalen forstår, var politiet kjent med møtet før det fann stad.

