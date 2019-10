Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer

innenriks

Senterpartiet har auka oppslutninga blant LO-medlemmene frå 11 til 18 prosent på fire år, skriv Frifagbevegelse.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er ikkje overraska over at partiet har fått auka oppslutning blant medlemmene.

– Mange av dei som jobbar i offentleg sektor, ser at sentraliseringa gjer tenestene dårlegare. Og i privat sektor blir rettane til folk trua fordi kvardagen blir tøffare, seier Vedum.

Arbeidarpartiet er framleis det største partiet, men går samtidig noko tilbake blant medlemmene. 33 prosent av LO-medlemmene stemte på partiet, mot 42 prosent ved førre kommuneval.

Dei raudgrøne partia får samla 60 prosent oppslutning blant LO-medlemmene.

– Det herskar ingen tvil om at veljarane har sagt klart ifrå om at sentraliseringspolitikken til regjeringa har skapt uvisse rundt omkring i landet, og at det no må satsast på distrikta og å ta heile landet i bruk. Det kjem LO til å jobbe for, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

Den samla oppslutninga til regjeringspartia fell. Ingen av partia får tosifra oppslutning.

Høgre fekk 14 prosent oppslutning blant medlemmene ved stortingsvalet for to år sidan, mot ni prosent no. Framstegspartiet får seks prosent oppslutning blant medlemmene. Det er to prosentpoeng tilbake frå førre kommuneval.

