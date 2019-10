Sjåfør frifunnen etter at syklist omkom etter påkøyrsel

innenriks

Bilføraren i 20-åra hadde med seg den gravide sambuaren sin i bilen då ulykka skjedde.

I dommen frå Sogn og Fjordane tingrett blir det mellom anna slått fast at sjåføren var så forsiktig som han kunne vere, sjølv om han ikkje såg syklisten før ulykka skjedde. Retten meiner at han ikkje heldt for høg fart, og at det var ei rekke samanfallande omstende som førte til ulykka, mellom anna lysforholda med motlys.

I ulykkesrapporten frå Statens vegvesen blir det òg slått fast at sykkelen hadde gamle refleksar, og at den 87 år gamle syklisten, som skal ha stått ved sida av sykkelen i tunnelen, ikkje hadde på seg refleks eller refleksvest.

Saka vart opphavleg lagt bort av politiet og statsadvokaten på grunn av bevisstillinga, men Riksadvokaten bad om ny etterforsking, skriv Bergens Tidende.

– Det er sjølvsagt knytt ei viss spenning til om påtalemakta ankar dommen, men dommen tyder på at vurderinga til politiet og statsadvokaten, som tidlegare la bort saka, var korrekt, seier forsvarar Jan Tollefsen til avisa.

