Tilsette ved høgskule i Bergen seier opp etter foredrag om homoterapi

Onsdag sa professor ved høgskulen, Tone Sævi, opp stillinga si i protest, og torsdag følgde førsteamanuensis Henrik Berg etter, skriv Bergens Tidende.

Sævi har uttalt at ho meiner den faglege integriteten til den kristne høgskulen er trua. Henrik Berg skriv til BT at han tar sterkt avstand det omstridde seminaret tidlegare i veka.

Det var under eit arrangement tysdag at den irske foredragshaldaren Mike Davidson heldt eit foredrag der han fortalde om korleis han sjølv gjekk frå å vere homofil til heterofil. Davidson hevdar å tilby svar på «korleis ein kan hjelpe dei som ønsker å forlate homoseksuell praksis og kjensler».

Ifølgje Vårt Land skal nettverka Frimodig Kyrkje og Til Helhet arrangere det same seminaret i Misjonssalen i Oslo fredag.

Sterke reaksjonar

Fleire studentar reagerte kraftig, og tysdag kveld vart seminaret avbrote av demonstrantar frå Rød Ungdom.

«Som klinisk psykolog vet jeg at homofili ikke er en sykdom, men en personlig preferanse og et livsstilsvalg. Det å kalle noe for en sykdom kan være en veldig sterk form for symbolsk vold. Da er det viktig at vi viser sterk avstand.», skriv Berg til BT.

Til liks med professor Sævi, reagerer Berg på at det ser ut til at berre eitt synspunkt får sleppe til hos NLA.

Nybø: Sprøyt

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil som statsråd ikkje legge seg opp i kva den private høgskulen leiger ut lokala sine til.

– Men som privatperson synest eg dette med konversjonsterapi er det reine sprøyt. Eg har stor forståing for at mange opplever dette som nedverdigande, seier Nybø.

«I ettertid ser vi at vi ikke burde leiet ut til dette seminaret, fordi det oppfattes som anerkjennelse av noe vi ikke vil stille oss bak.», skriv rektor Erik Waaler ved NLA i ein e-post til BT.

