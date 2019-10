Høgre håper på Sp for vidare samtalar i Bergen

innenriks

Laurdag trekte KrF seg frå forhandlingane som har gått føre seg i ein månads tid med Arbeidarpartiet, MDG, SV og Venstre.

Partiet hadde søndag ein uformell samtale med Høgre, Folkeaksjonen nei til meir bompengar, Frp og Pensjonistpartiet.

Ventar på avklaring frå Sp

Før samtalane kan gå over til reelle forhandlingar, må likevel Senterpartiet avklare posisjonen sin. Både blå og raud side er avhengig av støtte frå Sp for å få fleirtal. Partiet var invitert til samtalane, men ønskte ikkje å delta.

Hove seier til NRKs Politisk kvarter at han har forståing for at Senterpartiet må forankre retningsval i eige parti. Samtidig håper han på ein rask prosess slik at ein kjem vidare.

– Det er så mykje som er uavklart. Det er sjølvsagt beklageleg overfor bergensarane over ein månad etter valet. Samtidig er det jo ei moglegheit til å finne ein god, konstruktiv løysing på høgresida, seier Hove.

Støttar verken Ap eller Høgre

Det har gjennom helga vore uvisse knytt til kvar Senterpartiet står, skriv Bergens Tidende. Partiet støttar verken eit Høgre-leidd eller eit Ap-leidd byråd.

Gruppeleiar Ove Sverre Bjørndal understrekar overfor avisa at bystyregruppa har vedtatt at dei ikkje ønsker å innleie forhandlingar med Høgre.

Samtidig sa partiet før helga nei til nye moglegheiter til forhandlingar med Arbeidarpartiet på grunn av usemje om løysingar for Bybanen. Dei har likevel vore opne for å støtte ein Ap-ordførar gjennom eit valteknisk samarbeid, utan at det ligg noko meir politikk i det.

– Vår støtte dreia seg berre om ordføraren, seier Bjørdal.

Lang tid

Hove meiner den raudgrøne sida har brukt «uhorveleg lang tid» på forhandlingar, utan å bli samde.

Han håper no å få overtalt Senterpartiet til å møte partia på borgarleg side for å kunne konkludere raskt på om dei går vidare i forhandlingar om ei politisk plattform.

