Moxnes har mistillit til Harlem som sivilombodsmann

innenriks

Sivilombodsmannens oppgåve er å ta vare på folks rettar i møte med styresmaktene. Moxnes meiner at Hanne Harlem ved fleire høve har vist at ho ikkje er eigna i stillinga, skriv Aftenposten.

Raudt foreslår overfor dei andre partia på Stortinget at stillinga som sivilombodsmann blir kunngjord på nytt.

– Vi ønsker å få det klart korleis rekrutteringa er gått føre seg. Vi trur opne rekrutteringsprosessar er den beste metoden for å få kvalifiserte søkarar. Her verkar det som det berre var éin som var kvalifiserte, seier Moxnes.

Han viser til at Harlem argumenterte for å innskrenke innsynsretten i byrådsnotat under ei høyring i 2015. Som justisminister skal ho vidare ha nekta å sende over dokument til sivilombodsmannen, som ville vurdere om det var grunn til hemmeleghald.

Harlem spelte ho òg ei sentral rolle då Moxnes vart politimeld for å dele ein rapport frå Kommunerevisjon. Moxnes vart frikjent i tingretten.

– Det er ikkje som advokat eg har søkt denne stillinga. I dei to sakene opptredde eg på vegner av Oslo kommune. Det var ikkje eg personleg, men eit oppdrag frå arbeidsgivaren min, seier Hanne Harlem.

Harlem kjem frå stillinga som kommuneadvokat i Oslo og er tidlegare justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering. Ho har takka ja til å overta vervet som sivilombodsmann, men saka skal først stemmast over i Stortinget seinare i oktober.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) avviser kritikken og meiner rekrutteringa av sivilombodsmann har vore meir open enn nokon gong.

