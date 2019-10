NRK: 6.000 brot på arbeidsmiljøloven i velferdsetaten i Oslo kommune

innenriks

Brota kjem på toppen av tidlegare omtalte brot på arbeidsmiljøloven i andre etatar i Oslo. Arbeidstilsynet opna i haust tilsyn som følgje av avsløringane om brota.

No er det dokumentert nesten 100.000 brot på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune dei siste åra.

– Dette er for høge tal. No er det viktig for oss å gå inn i systema våre å sjå kva slags type brot det er snakk om, seier direktør i Velferdsetaten, Guri Bergo, til NRK.

Fredag varsla Arbeidstilsynet at dei vil gjennomføre tilsyn med Oslo kommune etter at NRK avslørte meir enn 15.000 brot på arbeidsmiljølova i etatane til byråd Lan Marie Berg (MDG).

Bergs etatar er likevel ikkje dei einaste der det har florert med brot på regelverket. Mellom anna har det vore 65.694 registrerte lovbrot på arbeidstidsreglar i sjukeheimsetaten i Oslo sidan 2013 og til 1. september i år.

Etatssjef Helge Jagmann i Oslo kommune meiner bildet som blir teikna, er misvisande. Han påpeikar mellom anna at det har vore ein kraftig nedgang i talet på brot på arbeidsmiljøloven dei siste åra etter ein langvarig og målretta innsats med å få bukt med problemet.

