NRK slår saman regionale TV-sendingar

Sendingane frå Austlandssendinga, Buskerud og Østfold blir slått saman i takt med at den nye regionreforma trer i kraft, opplyser kanalen i ei pressemelding. Endringa fører til at Buskerud går ut av TV-samarbeidet med Telemark og Vestfold.

– Vi ønsker å lage ei regional TV-sending med dei beste og viktigaste historiene frå regionen vår. Sendinga skal innehalde både fordjupande stoff og oppdatering på dei viktigaste hendingane, seier regionredaktør for region Aust, Jannicke Engan.

Ifølgje NRK blir alle regionsendingane på kanalen flytta til etter Dagsrevyen, med ny sendestart klokka 19.45. Dei regionale kveldssendingane vil vare i 15 minutt og bli sende på NRK1.

TV-redaksjonen i regionen vil i oppstartsfasen bli leidd av Bjørnar Brechan, nyheitssjef for Austlandssendinga.

Engan seier at sjølv om Fredrikstad er vald som sendestad, ønsker ho at medarbeidarar skal vere på plass i heile regionen.

Austlandssendinga reagerer

Medan klubbleiar Odd Skjerdal i NRK Østfold er nøgd med avgjerda om å peike ut Fredrikstad som sendestad, er reaksjonen ein annan hos NRK Austlandssendinga, skriv Medier24.

– Det er klart at for oss i Austlandssendinga så er det ein trist beskjed å få. Vi har eit sterkt og godt TV-fagleg miljø. Med mindre oppgåver på oss vil det gå utover det miljøet, så det er ikkje nokon happy dag for oss. Samtidig vil vi gratulere kollegaene våre i Østfold. Det er eit spennande TV-prosjekt dei har fått ansvar for, seier Anniken Mihle i NRK Austlandssendinga.

Ho seier at avgjerda ikkje er overraskande, gitt det politiske ønsket om desentralisering.

– Samtidig må eg seie at eg synest det er rart at hovudstadsområdet med 1,2 millionar menneske – det tettast folkesette området i landet – ikkje skal ha ein sendestad for lokal-TV. Det er jo det området med flest hendingar i landet, så det er ei sak som jo forundrar, og som eg tenker kanskje vil forundre andre utanfor redaksjonen vår, seier ho.

