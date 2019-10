Noreg på sjetteplass over beste pensjonssystem i verda

innenriks

Det er på målinga Melbourne Mercer Global Pensions Index over pensjonssystema i 37 land i verda at Noreg hamnar på sjetteplass, fortel Bloomberg.

Landa som er med i undersøkinga, omfattar omtrent to tredelar av befolkninga i verda og blir målt på 40 kriterium om pensjonssystemet fører til betre økonomisk utkomme for pensjonistane, om systemet er berekraftig og om systemet har tillit i befolkninga. Forutan landa på dei to første plassane er Australia på tredje plass, følgt av Finland og Sverige. Like bak Noreg kjem Singapore, New Zealand, Canada og Chile.

Landa blir plasserte på ein skala der A er beste score for nivået av økonomisk sikkerheit. Berre Nederland og Danmark blir gitt toppkarakter. Noregs pensjonssystem blir gitt ein B. Storbritannia og USA blir gitt ein C pluss og er plassert på 14. og 16. plass. Japan ligg på 31. plass med ein D minus. Nedst på lista ligg Thailand.

Eldre over heile verda er friskare og lever lenger enn tidlegare. Land over heile verda må forhalde seg til korleis ei aldrande befolkninga skal bli tatt vare på. Ifølgje FN vil ein femdel av befolkninga i verda vere pensjonistar i 2070, mot omtrent 9 prosent i dag.

(©NPK)