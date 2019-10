Nye Ålesund er årets nynorskkommune

innenriks

Prisen vart delt ut av kulturminister Trine Skei Grande (V) på Kulturhuset i Oslo måndag. Han er på 100.000 kroner.

Nye Ålesund skal bestå av dei noverande kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund.

– Nye Ålesund er inne i ein krevjande samanslåingsprosess, og språkmedvitet har vore tydeleg heilt frå starten, seier Margrethe Kvarenes, juryleiar og seksjonssjef i Språkrådet.

I intensjonsavtalen for samanslåinga heiter det at kommunen skal ha nynorsk målvedtak. All publikumsinformasjon om den nye kommunen er på nynorsk.

Juryen kallar den nye storkommunen som ein føregangskommune i arbeidet for å sikre nynorsken i kommune- og fylkesreforma, og ho kjem til å bli den største nynorskkommunen i landet.

Eva Vinje Aurdal (Ap) er ordførar i dagens Ålesund kommune og blir òg ordførar i storkommunen.

– Det er klart at det er stas, og det er ei stadfesting på at språkarbeidet vi har gjort i førebuingane til samanslåinga, har fungert, seier ho til Nynorsk pressekontor.

(©NPK)