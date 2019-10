Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagde

innenriks

Dei to betjentane Lena og Kristine i Trøndelag politidistrikt såg med eigne auge at det føregjekk ulovlege ting på Facebook og starta eit prosjekt for å prøve å kjempe mot dette, skriv Adresseavisen. I fleire grupper vart det selt både alkohol og tobakk, og politiet sette seg eit mål om at gruppene skulle opphøyre.

– Vi er sjølv på Facebook både privat og på jobb, og vi ser at det heilt openbert er mykje kriminalitet på sosiale medium, seier dei to til avisa.

På to månader med «patruljering» i ledige stunder vart 16 personar melde for ulovleg sal av tobakk og alkohol i gruppa «The Pentahouse». På det meste hadde gruppa over 6.000 medlemmer, fleire av dei var under 18 år. No er gruppa borte. Av sakene som betjentane tok tak i, fekk fem bøter på mellom 3.000 til 5.000 kroner, sju fekk påtaleunnlating medan éi sak framleis er under etterforsking.

– Dei fleste er klar over at det er ulovleg å selje slike varer på sosiale medium, men blir overraska over at dei vart melde. Mange trur at politiet ikkje ser dei når dei er på sosiale medium, men dei skal vite at vi følgjer med òg, seier Kristine.

Langt fleire kunne ha vorte meldt. I prosjektet fokuserte betjentane på dei som jamleg la ut tilbod om varer og store kvantum.

