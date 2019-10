Redaktøren i Morgenbladet går av etter lang tids konflikt

innenriks

Dette opplyser ho i ei pressemelding måndag, skriv Medier24.

«Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv», heiter det mellom anna i pressemeldinga.

Jenssen er for tida sjukemeld og ønsker ikkje å kommentere saka ut over det som står i pressemeldinga. Dei tilsette skal ha fått beskjed om avgangen på eit allmøte måndag ettermiddag.

– Vi er letta over å få ei avgjerd på den vanskelege situasjonen vi har hatt i det siste, seier klubbleiar Jo T. Gaare til Medier24.

Lang konflikt

Morgenbladet har i lengre tid streva med ein konflikt mellom redaktøren og redaksjonen. Konflikten har tilspissa seg ytterlegare etter at leiinga bestemte seg for å kutte kostnader med 8 millionar kroner og gi ni tilsette sluttpakke.

Redaksjonsklubben svarte med å erklære mistillit mot sjefredaktøren, men ho ville ikkje trekke seg.

Seinast førre veke sende 33 skribentar eit brev til avisa der dei nekta å bidra med stoff, og førre veke melde òg profilen Aslak Bonde, som har vore kommentator i avisa i 16 år, at han sluttar.

– Beklageleg

I pressemeldinga opplyser Jenssen at ho held fram i NHST-konsernet, men tar eitt års permisjon med verknad frå 22. oktober 2019. Det er ikkje klart kva slags rolle ho får i konsernet.

– Eg synest det er beklageleg at Jenssen har komme til denne avgjerda, men det er djupt menneskeleg å seie frå når grensa er nådd, seier styreleiar Amund Djuve i Morgenbladet til Dagens Næringsliv. Djuve er òg sjefredaktør i DN.

Han opplyser at styret vil byrje arbeidet med å rekruttere ny ansvarleg redaktør med ein gong. Mellombels ansvarleg redaktør og administrerande direktør vil konstituerast innan kort tid.

