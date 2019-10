SIAN-profiler nektar straffskuld

innenriks

Det sa dei då rettssaka mot dei byrja i Oslo tingrett måndag.

Dei to – ei kvinne på 58 år og ein mann på 53 år – er tiltala for hatefulle ytringar etter den såkalla rasismeparagrafen, mellom anna for å ha omtala muslimar som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i ein SIAN-brosjyre.

Brosjyren vart delt ut på Stovner i Oslo i fjor sommar, ifølgje tiltalen.

Kvinna er òg tiltalt for å ha kalla muslimar for «morderzombier og seksualpredatorer» og kalla islam for ein «tilbakestående kultur» under ein appell på Eidsvolls plass i september i fjor.

Det er sett av ein og ein halv dag til saka.

(©NPK)