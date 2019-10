Sikringsarbeid i gang etter jordras i Nittedal

innenriks

– Eg er glad for at vi no har komme eit viktig skritt vidare. Vi startar arbeidet med å sikre rasområdet på Li så raskt som mogleg, seier ordførar Hilde Thorkildsen (Ap) i ei pressemelding på nettsidene til kommunen.

Sikringsarbeidet som starta førre veke, blir utført med ei gravemaskin med ekstra lang arm, slik at maskina kan stå langt unna rasgropa, og massane blir køyrde vekk med lastebil.

Når denne jobben er ferdig, skal vegetasjonen nede i rasgropa fjernast før det blir laga ei motfylling og stabilisering med kalksement.

Kostnadene i samband med raset etter fire veker var om lag 3,5 millionar kroner, ifølgje kommunen. Kostnadene er først og fremst knytt til vakthald og geotekniske undersøkingar.

Det er for tidleg å seie noko sikkert om dei totale kostnadene knytt til raset.

25 husstandar måtte evakuere etter jordraset på Li i Nittedal 16. september. Området er framleis evakuert og sperra av etter funn av kvikkleire både nord og vest for rasstaden. 1. oktober fekk bebuarane i fire av 25 evakuerte bustader flytte heim igjen.

Det er ikkje kjent når dei andre bebuarane får flytte tilbake. Ingen personar vart skadde i raset.

