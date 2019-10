Stabilt sal av bustader, men færre nybygg

innenriks

Det viser ferske tal frå Boligprodusentenes Forening.

Moderat sal og svak igangsetjing viser ein avdempa bustadmarknad.

– Finanstilsynets forslag om innstramming av bustadlånsforskrifta vil svekke tilførselen av nye bustader og bør ikkje gjennomførast, seier administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i ei pressemelding.

Sjølve salet er altså ganske stabilt, der kjem nedgangen først og fremst i sal av einebustader. Det blir òg bygd færre einebustader enn før. Ifølgje Jæger blir selt og blir det sett i gang no om lag 25 prosent færre einebustader enn det som var normalt for få sidan.

I tredje kvartal var igangsetjinga av nye bustader 18 prosent lågare enn i same periode i fjor, og hittil i år er altså nedgangen på 13 prosent. Det er spesielt igangsetjing av nye leilegheiter som fører til nedgangen. Så langt i år er det ein nedgang på 20 prosent i bygging av leilegheiter, medan bygginga av nye einebustader og småhus har gått ned med høvesvis 5 og 3 prosent.

Når det gjeld bygging av nye bustader det siste året, ligg Oslo 31 prosent under det som er rekna som behovet, medan Buskerud ligg 15 prosent under. I Rogaland er situasjonen motsett – der er igangsetjinga 31 prosent over rekna behov.

Salet av fritidsbustader til og med september i år ligg 5 prosent under same periode i fjor, medan igangsetjinga av nye fritidsbustader er 6 prosent over.

Dei siste tolv månadene er det selt 27.115 bustader og sett i gang 27.144 bustader her i landet.

