Tenåring slått og rana i Oslo – fire tenåringar arresterte

Politiet fekk melding om ranet klokka 11.48. Ranet fann ifølgje politiet stad i nærleiken av perrongen på T-banestasjonen på Bøler. Kort tid seinare vart ein annan 17-åring arrestert.

Ved 17-tida vart ytterlegare to 17-åringar arresterte i saka, og ved 18.20-tida vart ytterlegare éin person arrestert.

– Det er ein 18 år gammal mann. Han er litt kjent av politiet frå tidlegare, seier operasjonsleiar Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Dei fire arresterte personane i saka er køyrde til arresten der dei vil bli avhøyrde. Operasjonsleiar Hekkelstrand seier at politiet ikkje kan sjå bort frå fleire arrestasjonar i saka. Han opplyser at politiet har jobba aktivt med saka gjennom dagen, at fornærma innleiingsvis har vorte avhøyrt, og at dei har snakka med fleire vitne i saka.

Måndag formiddag opplyste politiet at den fornærma guten som vart frårana ein mobiltelefon, vart litt forslått i ansiktet i samband med hendinga, men at han ikkje vart sett på som alvorleg skadd.

Den fornærma gav ifølgje politiet ein veldig vag skildring av gjerningsmennene, men omtalte dei som mørkkledde med mogleg maske eller skjerf som dekte ansikta.

Ranet på Bøler skjer etter ei helg i hovudstaden med ei tosifra mengde tilfelle av blind vald. Måndag ettermiddag møtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) for å diskutere ungdomsvald i Oslo.

