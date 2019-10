Tiltalt i Egersund nektar for drap og mishandling av kona

innenriks

Saka går for Dalane tingrett, som av praktiske årsaker er sett i Jæren tingrett i Sandnes, skriv Stavanger Aftenblad.

Den 24 år gamle kvinna vart funnen død etter at det braut ut brann i kjellarleilegheita paret leigde i Lunden i Egersund 17. september i fjor. Allereie dagen etter vart ektemannen sikta i saka.

Mannen er tiltalt for drapet og for deretter å ha mishandla den avlidne kona si ved å helle bensin eller tennvæske over henne og tenne på. Brannen som oppstod, førte til store brannskadar.

Frå vitneboksen forklarte mannen at kona var mellom fire og seks veker på veg med barnet deira, men at graviditeten ikkje var planlagt.

– Vi vart derfor samde om å gå for abort, sa mannen i retten og forklarte at dei eigentleg ville vente med å få barn.

Han kom til Noreg i 2015, medan kona berre hadde budd i Noreg i nokre få månader før hendinga.

I retten nekta mannen for å ha utført drapet og sa at han ikkje kjente til korleis brannen i leilegheita starta, skriv Aftenbladet.

Kvinna hadde omfattande hovudskadar då ho vart funnen. Sakkunnige har tidlegare konkludert med at skadane ho var påført, ikkje er i samsvar med at ho skal ha falle frå ei høgde.

Det er sett av fire veker til rettssaka.

