To menn tiltala for millionbedrageri mot Nav

Ein no 71 år gammal mann er tiltalt for å ha fått uførepensjon på 2,23 millionar kroner frå 2005 til 2012. I same periode skal han ha jobba for eit firma i Oslo.

Den andre mannen (56) er tiltala for å ha lagt til rette for at 71-åringen heile tida kunne jobbe og få lønn samtidig som han fekk uførepensjon.

Begge mennene er tiltala for grovt bedrageri som medførte tap for Nav.

Statsadvokat Johan Øverberg varslar òg at det vil bli lagt ned påstand om at ingen av dei tiltala skal få ha retten til å vere dagleg leiar eller ha noka anna leiande stilling eller sitje i styret i noko selskap. 56-åringen var fram til 2011 dagleg leiar og styremedlem i selskapet 71-åringen skal ha jobba for.

