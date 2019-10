Kronprinsen på havkonferanse: Viktige spørsmål for Noreg

innenriks

Torsdag deltok han på den internasjonalen havkonferansen Our Ocean i Oslo, som samlar 500 leiarar og forskarar frå alle verdshjørne.

Kronprinsen peikar på at havet er ein viktig del av norsk historie og identitet, og at spørsmåla som blir tekne opp på konferansen er viktige for Noreg.

– Det er klart at vi kan gjere noko. Dette er eit område som Noreg satsar på og synest er viktig, seier han til NTB.

– Men det er tydeleg at det går for sakte. Vi klarer ikkje heilt å følgje opp på verdsbasis slik at vi får hava tilbake i balanse. Det er særleg tre ting som er viktige: Ikkje overfiske, passe på at det ikkje er for mykje søppel og forureining av hava, og klimaendringane som ikkje går i riktig retning, men påverkar hava negativt.

– 370 tiltak for havet

Vert for konferansen, utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), fortel at det har vorte meldt inn 370 tiltak for havet.

– Eg er svært glad for det store engasjementet som deltakarane på Our Ocean-konferansen har vist desse to dagane i Oslo. Det er meldt inn heile 370 tiltak for havet til ein samla verdi av minst 583 milliardar norske kroner, seier Søreide.

Onsdag vart det klart at regjeringa bidrar med 3 milliardar kroner til tiltak for berekraftig havforvalting.

– Alle land må bidra meir, sa statsminister Erna Solberg (H).

I tillegg har Noreg løyvd 14 millionar kroner til kampen mot kriminalitet knytt til fiskeriverksemd gjennom Blue Justice-initiativet, som er ein del av havstrategien til regjeringa.

Inn i kampen mot spøkelsesfiske

Torsdag vart det òg signert ein avtale som tar Noreg med i eit globalt samarbeid for såkalla spøkelsesfiske.

Global Ghost Gear Initiative (GGGI) er eit samarbeid mellom styresmakter, næringsliv og organisasjonar som jobbar med å løyse problemet med forlate, tapt eller dumpa fiskeutstyr.

– Å forhindre at fiskeutstyr går tapt i sjøen, er viktig for arbeidet mot marin forsøpling og for berekraftige fiskeri verda over, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Fleire tiltak for havet

Regjeringa har òg gått inn for fleire andre tiltak for havet. Blant dei er støtte til null- og lågutsleppsløysingar i innanriks skipsfart, som det skal brukast 100 millionar kroner på.

Noreg skal òg etablere bistandsprogrammet Green Voyage 2050 saman med FNs sjøfartsorganisasjon, noko som får 50 millionar kroner. Det blir òg brukt 225 millionar kroner for å ferdigstille eit forprosjekt for eit CO2-lager i Nordsjøen.

