Lensmann dømt til åtte månaders fengsel for misbruk av stilling

innenriks

Mannen må i tillegg betale ein oppreisingserstatning på 60.000 kroner til den fornærma kvinna.

Mannen er dømt for å ha hjelpt den fornærma i saka med å skrive merknader i ei førarkortsak. Deretter skal han ha hatt seksuell omgang henne. Forholda fann ifølgje dommen stad ved to høve i november 2017 og januar 2018.

Mannen erkjente i retten at han uriktig stadfesta overfor Nordland politidistrikt at fornærma hadde gitt negative urinprøvar ved tre høve, sjølv om han ikkje visste om prøveresultata. Dette vart brukt til å dokumentere rusfridom i ei førarkortsak, ifølgje tiltalen.

Mannen vart dømt til 20 dagars fengsel i Rana tingrett i april. Han vart berre dømt for å ha oppgitt uriktig bevis og ikkje for misbruk av stillinga. Han vart samtidig frifunnen for krav om oppreising. Spesialeininga for politisaker anka derfor dommen.

I Hålogaland lagmannsrett vart han dømt for å ha oppgitt uriktig opplysningar om bevis, men også for å ha misbrukt stillinga si til å skaffe seg seksuell omgang.

Lensmannen har vore suspendert frå jobben medan saka har vore under etterforsking. Nordland politidistrikt har òg oppretta personalsak mot mannen.

(©NPK)