Miljødirektoratet opnar for å jakte ulv med helikopter

I Nord-Østerdal, der det er beiteprioritet, har det vorte søkt om å ta ut to ulvar før lisensjakta startar 1. desember. Søknaden kom etter endå ein sommar der ulv har tatt sau, og etter at det vart kjent at eit ulvepar har etablerte revir i området.

Torsdag seier Miljødirektoratet til NRK at dei har varsla kommunane om at det blir tatt ut ulvar i haust/vinter.

– Informasjonen så langt tyder på at ulvane nyttar eit område som er vanskeleg tilgjengeleg for lisensjegerar, særleg dersom det kjem snø. Dette er eit område der Statens Naturoppsyn med bruk av helikopter kan klare å gjere effektive uttak, seier seniorrådgivar i viltseksjonen hos Miljødirektoratet, Susanne Hanssen,

