Påtalemakta ber om høvesvis åtte og seks års fengsel for eksadvokatar i Tromsø-narkosak

innenriks

For den 47 år gamle eksadvokaten blir det lagt ned påstand om åtte og eit halvt år, og for den 49 år gamle eksadvokaten blir det lagt ned påstand om fengsel i seks år og tre månader, skriv Nordlys.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen trekte fram virke deira som advokatar som skjerpande i straffepåstanden sin i Nord-Troms tingrett torsdag.

– Når advokatar innlèt seg med kriminalitet, er det eit alvorleg brot – ikkje berre på dei advokatetiske reglane, men også den tilliten samfunnet er avhengig av å ha til advokatar, sa Jensen.

For den 41 år gamle tyskaren, som har vorte utpeika som hovudmannen blant dei fem tiltalte, er påstanden åtte år medrekna strafferabatt. For dei to andre, ein 42 år gammal serbisk mann og ein jamaldra mann frå Tromsø, blir det lagt ned påstand om høvesvis elleve og åtte års fengsling.

Dei fem står tiltalt for innførsel, oppbevaring og sal av amfetamin, eller medverknad til dette. Stoffet har komme til Tromsø ved to høve, eit parti på 17 kilo hausten 2016 og eit parti på 70 kilo hausten 2017.

Statsadvokaten har tidlegare opplyst at handlingane mennene står tiltalt for, blir vurderte som ledd i aktivitetane til ei organisert kriminell gruppe. Berre éin av dei fem tiltalte erkjenner full straffskuld.

(©NPK)