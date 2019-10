Pressetoppar slår alarm om infostopp frå sjukehus

innenriks

I ei melding til pressevakta til sjukehuset legg avdelinga til grunn for avgjerda at «informasjonen tilhører til syvende og sist kun pasienten» og deira pårørande, skriv Journalisten.

– Det er både feil lovforståing, og ei svært uheldig avgjerd, som vi er nøydde til å ta vidare, seier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Journalisten.

– Dette opnar for at det blir gjort feil. At folk spekulerer i kva som har skjedd. Det er uheldig. Det offentlege skal bidra med nøktern, faktabasert informasjon, og det burde komme frå fagfolka, seier Floberghagen.

Alvorlege konsekvensar

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening viser til ambulansekapringa tysdag, der eit tvillingpar i ei barnevogn var blant dei som vart påkøyrde, som ei åtvaring om kva konsekvensane av eit slik forbod kan vere.

– Om ein skulle følgt den policyen som avdelinga no legg opp til, i den saka, ville vi i media måtta fortelje publikum at eit tvillingpar vart påkøyrde, men vi kan dessverre ikkje fortelje om dei lever eller er døde, eller kva slags helsetilstand dei er i, for det vil ikkje Ullevål sjukehus fortelje oss, seier Jensen til Medier24.

– Forstår reaksjonane

Kommunikasjonsdirektør Børge Einrem ved Oslo universitetssjukehus seier han forstår reaksjonane.

– Eg har forståing for at media har eit oppdrag med å skaffe opplysningar, og bidra med opplysningar til allmenta. Så må vi finne grensa for når ein tråkkar inn over i det som har med teieplikt å gjere, seier Einrem.

Einrem understrekar at endringa berre er gjeldande for avdeling for traumatologi, og varslar at saka vil bli følgt opp internt.

Tidlegare i år innførte regionføretaket Helse vest same ordning, men der gjeld informasjonsstansen alle avdelingar på alle sjukehus.

