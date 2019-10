Al-Noor-moskeen i Bærum fekk truslar

innenriks

Trass i trusselen, vart det fredag halde tradisjonell fredagsbønn med rundt 100 frammøtte, skriv avisa.

Tre politibetjentar heldt vakt utanfor moskeen medan fredagsbønna gjekk føre seg, både som følgje av den generelle utryggheita etter attentatet i sommar, men òg som følgje av trusselen moskeen fekk denne veka.

– Trusselen har gitt auka frykt blant medlemmene våre. Vi var på god veg til å komme i vanleg verksemd i moskeen igjen etter attentatet, men etter nye truslar treng vi å nullstille oss litt, seier talsmann Waheed Ahmed til avisa.

– Eg kan stadfeste brevet. Tilsvarande brev vart sende til fleire andre adressatar. Truslane vart sende til vurderingsgruppa vår, og isolert sett vart dei vurderte til å vere uspesifikke. Med bakgrunn i det som skjedde på Skui i august, sette vi inn vakthald til situasjonen var meir avklart. Dette er no justert noko, seier Johan Fredriksen, leiar for Felles eining for operativ teneste i Oslo politidistrikt til avisa.

Det er Seksjon for alvorlege valdssaker ved Felles eining for etterretning og etterforsking (FEE) som etterforskar truslane. Fredag ettermiddag var ingen sikta i saka.

22 år gamle Philip Manshaus frå Bærum er sikta for å ha utført eit terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i sommar og for drap på den 17 år gamle stesøstera si. Han har innrømt dei faktiske forholda, men nektar straffskuld fordi han påkallar seg ein slags nødrett, ifølgje forsvararen.

7. oktober vart 22-åringen varetektsfengsla i fire nye veker, dei to første i full isolasjon. Isolasjonsperioden er seinare forlengt i ytterlegare to veker.

(©NPK)