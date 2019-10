Bergs advokat: Inga ny utvikling

innenriks

– Eg har ikkje høyrt noko om Berg kan komme til å bli utlevert i dag eller dei næraste dagane, seier Brynjulf Risnes til NTB fredag formiddag.

Fredag besøkjer Russlands utanriksminister Sergej Lavrov Kirkenes i samband med markeringa av 75-årsdagen for frigjeringa av Finnmark. Det har vorte spekulert i om det kunne vere ei moglegheit at spiondømte Berg vart utlevert til Noreg i samband med markeringa.

På spørsmål frå TV 2 om når Frode Berg kan komme heim, svarte Lavrov dette til norske medium torsdag kveld:

– Når som helst.

Risnes seier at det førebels er uklart når Berg eventuelt kan bli utlevert, og viser til opplysningane om at Litauen òg inngår i ein trekantavtale med Noreg og Russland. Ifølgje det litauiske nyheitsbyrået BNS er Litauen og Russland samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje-namngitt nordmann som er dømd i Russland. Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.

NRK skreiv tidlegare denne veka at parlamentet i Litauen først 7. november skal stemme over eit lovforslag som kan føre til lauslating og utveksling av spiondømde Frode Berg.

– Litauen er jo òg inne i bildet, så vi veit ikkje når ei utlevering eventuelt kan skje, seier Risnes.

