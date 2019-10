Rapport om energigjenvinningsetaten i Oslo blir lagd fram

innenriks

Granskinga av Energigjenvinningsetaten skjer etter fleire varsel om lovbrot.

Tidlegare i år avdekte NRK at Energigjenvinningsetaten, som behandlar søpla til hovudstaden, har brote arbeidsmiljølova over 850 gonger sidan 2017.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, som har det øvste ansvaret for etaten, har fått kritikk for handteringa av lovbrota, og kontrollutvalet i Oslo kommune har bestemt at Berg skal granskast.

PwC gjennomfører undersøkinga på oppdrag frå Bergs byrådsavdeling. Rapporten blir lagd fram klokka 13 fredag.

I tillegg til PwCs gransking, har Kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet sett i gang eigne undersøkingar. Kommunerevisjonen vil undersøke alle etatane som er underlagde Berg, etter at det totalt er avdekt mange tusen brot på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

