Russland uroleg for auka NATO-nærvær i nord

– Vi ser med bekymring på korleis NATO styrkar posisjonen sin både kvalitativt og kvantitativt, sa Lavrov på spørsmål frå NTB under ein pressekonferanse i Kirkenes fredag.

– Det gjeld både moderniseringa av flyplassar som skal fungere for NATO-fly, men også moderniseringa av hamner som kan få amerikanske atomubåtar, heldt han fram.

Vurderer situasjonen

Lavrov viste til at «fleire hundre amerikanske soldatar» no er på såkalla rotasjonsbasert trening i Noreg.

– Vi forstår at det òg er snakk om å utplassere britiske styrkar. Alle desse momenta må vi sjølvsagt ta omsyn til i den militære planlegginga vår, slik at desse truslane ikkje materialiserer seg.

Han forsikra om at Russland gjer «eit minimum som er nødvendig i denne situasjonen».

Samtidig prøver Lavrov, til liks med norske styresmakter, å avdramatisere situasjonen.

– På same måte som Noreg ikkje ser på Russland som ein tryggingstrussel, ser heller ikkje Russland på Noreg som ein tryggingstrussel, sa han.

– Ikkje militær trussel

Pressekonferansen kom etter eit møte mellom Lavrov og Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Det norske Forsvaret har øvd og trena med allierte i alle år sidan vi vart med i NATO i 1949. Det er ein naturleg del av forsvarskonseptet vårt, understreka ho på NTBs spørsmål.

– Eg ser ikkje Russland som ein militær trussel mot Noreg, men følgjer nøye med på auka militær aktivitet i våre nærområde, heldt Søreide fram.

Det russiske utanriksdepartementet uttrykte torsdag bekymring over auka pengebruk og utvikling av infrastruktur i Noregs forsvar. Russland omtaler utviklinga som «antirussisk».

Russisk UD varsla at temaet ville bli tatt opp under møtet i Kirkenes, som er ein del av 75-årsmarkeringen for frigjeringa frå tysk okkupasjon.

Solberg: – Ikkje noko uventa

Ikkje noko er uventa i kritikken frå Russland, kommenterer statsminister Erna Solberg (H) overfor NTB.

– Dette er det dei vanlegvis seier. Det betyr ikkje at det er riktig. Det er viktig å hugse at dei har utvikla kapasitetar og eit mykje sterkare forsvar dei seinare åra. Og Noreg oppfattar ikkje at Russland har intensjonar som er fiendtlege mot Noreg, men vi er ein del av NATO, og det er vi fordi vi har den geografiske plasseringa vi har, seier Solberg.

Ho understrekar at Noreg må sørge for å ha ein avskrekkande effekt og verne seg sjølv – og at det er argumentet for at Noreg svarer på russisk opprusting med å betre kapasitet.

