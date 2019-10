19-åring fengsla – siktet for vald mot eldre mann i Fana

innenriks

Mannen er sikta for grov kroppsskade mot 72 år gammal mann.

Den sikta stod fram som ein angrande syndar i Bergen tingrett måndag. Han erkjenner delvis straffskuld, melder Bergens Tidende.

– Han beklagar det han har gjort, seier forsvarar Erik Mjell til avisa.

Den eldre mannen var på tur då han vart utsett for massiv vald. Retten meiner det er tilfeldig at ikkje angrepet fekk eit langt meir alvorleg utfall.

Den eldre mannen var ute og gjekk i Mårdalen i Fana rundt midnatt laurdag. Mannen såg ein bil med tre personar som stoppa. Ein av dei skal ha komme ut, urinert og kasta frå seg ei flaske. Då 72-åringen bad ungdommen om å plukke opp flaska, vart han angripen.

Etter det Bergensavisen får opplyst, vart mannen først slått slik at han gjekk i bakken. Deretter skal ungdommen ha halde fram å slå og sparke han medan han låg på bakken.

72-åringen vart frakta til legevakta og vidare til Haukeland universitetssjukehus. Mannen har fått konstatert brot i hofta, kinnbein og nase.

– Vi fekk opplysningar på staden som førte til at vi kunne arrestere mannen som no er sikta. Han vart tatt med av politiet og sett i arrest, sa operasjonsleiar Per Algerøy i Vest politidistrikt til NTB søndag.

