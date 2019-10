Glatte vegar fører til mange trafikkulykker

innenriks

Både på Austlandet, på Sørlandet, i Møre og Romsdal og i Finnmark melder Meteorologisk institutt om at det kan vere vanskelege køyreforhold måndag morgon.

Politiet i Oslo melder måndag morgon om ein kjedekollisjon på E18 ved avkøyring til Asker. Totalt var fem bilar involverte i kollisjonane, og alle bilane køyrde i same retning. Ein person klaga over smerter i nakken, men ingen vart alvorleg skadd. Ulykka førte til kødanning før bilane vart fjerna frå ulykkesstaden.

Farevarsel

På Billingstadsletta i Asker kolliderte ein buss med ein lastebil. Kollisjonen førte til store materielle skadar, men ingen personskadar. På E18 i Lier køyrde to bilar i kvarandre då den eine køyrde inn i den andre bakfrå. Det er ikkje meldt om personskadar.

For Møre og Romsdal, Trøndelag og kyst- og fjordstrøka i Vest-Finnmark er det sendt ut farevarsel om køyreforholda.

Eit større snøfall søndag ettermiddag er årsaka til dei vanskelege køyreforholda i dei to første fylka, medan i Finnmark er det eit lågtrykk som treffer land, kombinert med sterk vind, kraftige snøbyer og snøfokk som fører til vanskelege køyreforhold.

Politiet åtvarar

På riksveg 65 i Surnadal frontkolliderte to personbilar ved åttetida, melder politiet, som opplyser om ein god del snøslaps langs vegen. Dei to personane i bilane vart køyrde til legevakt for sjekk.

Også i Agder melder politiet om glatt vegbane på E18. Det har vore trafikkulykker både i Grimstad, Mandal, Omre, Lillesand og Kristiansand, men det er ikkje meldt om alvorlege skadar. Politiet i Agder åtvarar likevel mot glatte vegbanar og ber bilistar om å køyre forsiktig.

Også Vest politidistrikt melder om glatte veg i Bergen og omland.

(©NPK)