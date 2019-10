Hauglie: Trygdemottakarar dømte til fengsel på gale grunnlag

innenriks

Reglane for å ta med sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar frå Noreg til eit anna EØS-land medan ein har vore busett i Noreg, har ikkje vore praktisert rett sidan EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Det viser ein ny gjennomgang av praksis i Nav. Reglane for personar busette i utlandet har vore praktisert korrekt.

– Eg beklagar det naturlegvis på det sterkaste, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til dei som sidan 2012 har vorte ramma av feilaktig lovforståing hos styresmaktene.

Ho heldt måndag ein pressekonferanse saman med Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

2.400 saker

Hauglie varslar at ho vil setje i verk ein ekstern gjennomgang for å granske korleis EØS-reglar kan ha vorte praktisert feil.

– Fleire er urettmessig melde og har fått til dels store tilbakebetalingskrav frå Nav som følgje av denne feilen. På bakgrunn av meldingane er fleire personar dømte til fengsel eller har fått andre straffereaksjonar, seier ho.

Rundt 2.400 saker eller personar har fått ein tilbakekrevjingssak som kan vere feil, ifølgje Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Dette er veldig leitt, og eg beklagar det naturlegvis på det sterkaste, seier ho.

48 dommar på gale grunnlag

Ifølgje riksadvokat Tor-Aksel Busch er det kunngjort minst 48 dommar på gale grunnlag for trygdebedrageri. 36 av desse omfattar fengsel utan vilkår, og den lengste skal vere på åtte månaders fengsel.

Riksadvokaten seier han vil krevje at sakene blir opna på ny, og ber kvart politidistrikt skaffe seg oversikt.

Hauglie varslar at ho vil be om å få gjere greie for saka for Stortinget.

– Eg vil òg no varsle at vi vil ta initiativ til ei ekstern gransking av denne saka fordi vi må komme til botns i kva det er som har skjedd, og korleis vi kan unngå dette i framtida. Vi må gjere alt det vi kan for å unngå at dette kan skje igjen, seier ho.

– Dei som er urettmessig straffa, eller har fått urettmessig krav om tilbakebetaling, skal få oppreising for det.

Hauglie har tillit til Nav-direktøren

Hauglie understrekar likevel at ho framleis av tillit til Nav-direktøren.

– Eg har tillit til Vågeng, sa Hauglie på spørsmål frå NTB.

– Det som er viktig å seie, er at dette har vore ein feil som har gått føre seg over tid, og som er avdekt av trygderetten og tatt tak i av Nav, sa statsråden.

Sigrun Vågeng (68) understreka dette:

– Eg kan forsikre alle om at vi tar denne saka på djupaste alvor.

«Totalt uakseptabelt»

Det er totalt uakseptabelt at fleire titals personar er dømte på gale grunnlag, meiner leiar Erlend Wiborg (Frp) for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det at uskuldige menneske har vorte dømte og enkelte har måtta sone fengselsstraff, viser alvoret i saka. Det å bli uskuldig dømt på denne måten får store konsekvensar for den enkelte, familien deira, yrkeskarriere og på det sosiale plan, seier han NTB.

– Eg forventar derfor ei fullstendig forklaring om korleis dette har kunna skje, korleis vi forhindrar at noko liknande skjer igjen, men ikkje minst korleis ein no raskast mogleg skal få reinvaska desse som er uskuldig dømte og korleis ein skal gjere opp den uretten dei er utsette for, seier han.

