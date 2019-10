Hauglie: Trygdemottakarar uriktig dømte til fengsel

innenriks

Reglane for å ta med sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar frå Noreg til eit anna EØS-land medan ein har vore busett i Noreg, har ikkje vore praktisert rett sidan EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Det viser ein ny gjennomgang av praksis i Nav. Reglane for personar busette i utlandet har vore praktisert rett.

– Eg beklagar det naturlegvis på det sterkaste, sa statsråden adressert til dei som sidan 2012 har vorte ramma av ei feilaktig lovforståing hos styresmaktene.

2.400 saker

– Fleire er urettmessig melde og har fått til dels store tilbakebetalingskrav frå Nav som følgje av denne feilen. På bakgrunn av meldingane er fleire personar dømte til fengsel eller har fått andre straffereaksjonar, seier ho.

Rundt 2.400 saker eller personar har fått ein tilbakekrevjingssak som kan vere feil, ifølgje Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Dette er veldig leitt, og eg beklagar det naturlegvis på det sterkaste, seier ho.

48 galne dommar

Ifølgje riksadvokat Tor-Aksel Busch er det kunngjort minst 48 galne dommar for trygdebedrageri. 36 av desse omfattar fengsel utan vilkår, og den lengste skal vere på åtte månaders fengsel.

Riksadvokaten seier han vil krevje at sakene blir opna opp att og ber kvart politidistrikt skaffe seg oversikt.

Hauglie varslar at ho vil gjere greie for saka for Stortinget. Ho vil òg setje i verk ein ekstern gjennomgang for å granske korleis EØS-reglar kan ha vorte praktiserte feil frå 2012.