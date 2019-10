Kallmyr klar med fengselsalternativ for unge kriminelle

innenriks

I eit samarbeid med kriminalomsorga har justisminister Jøran Kallmyr (Frp) opna eit fengselsalternativ for unge kriminelle, i første omgang med tre plassar på Eidsberg fengsel i Østfold.

– Det er jo slik at barnekonvensjonen seier at det skal mykje til for at dei under 18 år skal komme i fengsel, og derfor er ofte dei tersklane i domstolen veldig høge, seier justisministeren til TV 2.

Men når det gjeld gjengar som bankar opp tilfeldige offer, meiner justisministeren at dette bør vere over terskelen.

– Eg meiner at fleire valdstilfelle, at du tar med deg andre, dannar gjengar og utfører alvorleg kriminalitet, bør straffast med fengsel – sjølv om du er under 18 år, seier justisministeren til TV-kanalen.

Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, er ei eining med høgt tryggingsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 102 plassar, og har eit tilbod lagt til rette for 25 til 40 unge innsette mellom 18 og 25 år, ei rusavdeling etter Stifinner-modellen og vil utover det ta imot alle kategoriar innsette.

