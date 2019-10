Krekar motset seg utlevering: – Eit politisk spel

innenriks

– Saka er berre eit politisk spel, sa Krekar til pressa som møtte fram måndag morgon.

Han kritiserte mellom anna bevisa som har vorte lagde til grunn i den italienske rettssaka mot han.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, vart arrestert av politiet 15. juli, etter at ein italiensk domstol same dag dømte han til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikkje rettskraftig.

Oslo tingrett skal no ta stilling til om utleveringsvilkåra for mulla Krekar er oppfylte. Men vegen til ei eventuell utlevering er uansett lang.

– Speler og speler

Då saka starta måndag, motsette Krekar å la seg utlevere.

– Eg motset meg sjølvsagt, sa han via tolk.

Overfor pressa viste Krekar til at den norske staten har brukt millionbeløp på rettssakene mot han.

– Dei speler og speler og speler og betaler, sa Krekar.

Han hevda at det ikkje er noko problem for han, men at det er eit problem for det norske folket.

Utlevering

Etter den italienske kravet om utlevering har påtalemakta fremma krav om prøving av utleveringsvilkåra. Om Oslo tingrett måndag og tysdag denne veka finn at vilkåra er til stades, kan rettsavgjerda ankast til lagmannsretten og eventuelt Høgsterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkåra er oppfylte, vil saka bli send til Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjere om kravet skal etterkommast eller ikkje. Om det vedtaket blir klaga på, vil det vere Kongen i statsråd som til slutt avgjer spørsmålet om utlevering, opplyser Justisdepartementet.

