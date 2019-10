Kvinne funnen død i sjøen ved Bærum

innenriks

– Per no har vi ikkje funne noko som gjer at dette verkar mistenkeleg. Det er ingen ytre faktorar som tilseier det. Vi arbeider no med å finne identiteten hennar, så vi får varsla pårørande, seier operasjonsleiar Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Ho opplyser at det ikkje ser ut til at kvinna har lege lenge i vatnet.

Politiet fekk fleire telefonar frå folk som fortalde at dei såg noko som flaut i vatnet ganske nær land, og som kunne minne om eit menneske.

– Vi fekk bistand av brannbåten vår og plukka opp kvinna. Helsepersonell på staden konkluderte med at ho var død, seier Skott.