Måling: Nordmenn splitta om norske IS-familiar

innenriks

I ei måling Ipsos har utført for Dagbladet er 48 prosent heilt eller delvis samd i at Noreg bør hente heim familiane til norske IS-krigane, medan 43 prosent er heilt eller delvis mot dette.

Samanlikna med tilsvarande undersøkingar publisert for eit halvt år sidan viser tala ein sterk aukande del av det norske folket som vil ha dei heim. For eit halvt år sidan var om lag 30 prosent av nordmenn for heimhenting, ifølgje avisa.

KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan meiner undersøkinga bygger opp under standpunktet til partiet i saka om at familiane bør hentast heim.

Partiet stemte likevel mot forslaget frå Miljøpartiet Dei Grøne i Stortinget om å hente heim ei kvinne og den alvorlege sjuke sonen hennar frå al-Hol-leiren i Syria. Dei grunngav det med at dei sit i regjering.

– Undersøkinga understrekar at det er ei utbreidd oppfatning at Noreg har ein juridisk og moralsk plikt til å hente desse heim, seier Grøvan til Dagbladet.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utanriksdepartementet skriv i ein e-post til avisa at slik situasjonen er no, er det ikkje aktuelt å hente ut framandkrigarar.

