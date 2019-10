Mistenkeleg gjenstand i bil i Oslo var ikkje farleg

innenriks

Klokka 16.01 kunne politiet opplyse at bombegruppa vurderte gjenstanden i bilen som ufarleg.

Drygt to timar tidlegare fekk politiet melding frå ein forbipasserande som meinte det var ein mistenkeleg gjenstand i bilen, som stod parkert i Pastor Fangens vei.

– Patruljen som vart sendt ut for å sjekke, oppdaga noko i bilen som vi ikkje er interesserte i å gå inn på førebels. Men bombegruppa er på staden, sa operasjonsleiar Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Ho opplyste at eit område på 200 meter frå den aktuelle bilen vart sperra av. Politiet sende SMS til bebuarane i området. Ifølgje Skott er 1.800 personar registrert busette i området, men ho la til at det ikkje er sikkert at alle var der ved evakueringa.